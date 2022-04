UDINE - Un guasto e la piscina del Palamostre si trova a fare i conti con il freddo. Già da qualche giorno, a dire la verità, gli utenti avrebbero segnalato qualche problemino di temperatura nell'impianto sportivo, che non è giunto però alle orecchie degli assessori competenti. Ieri le società che dovevano far allenare i loro atleti nella vasca del complesso di via Ampezzo nel capoluogo friulano sarebbero state informate del problema al riscaldamento, che avrebbe interessato le docce, l'ambiente e anche l'acqua della vasca, che avrebbe raggiunto i 27 gradi e mezzo, quindi circa un grado in meno del consueto.



Non ne era stato informato, però, l'assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Loris Michelini, molto impegnato con gli uffici durante la giornata per la definizione degli interventi da finanziare con l'avanzo di bilancio, dopo la seduta della giunta straordinaria dedicata al rendiconto 2021. Appresa la notizia dal cronista, si è subito dato da fare: «Si è trattato, a quanto mi è stato riferito, di un problema che ha riguardato il teleriscaldamento. Hanno subito avvisato i tecnici del teleriscaldamento che sono intervenuti e hanno riparato. Il problema, quindi, non riguarda la parte del Comune», ha spiegato Michelini. Anche Antonio Falcone, titolare della delega allo Sport, appresa la notizia, ha subito cercato dei riscontri. «L'episodio - riferiva ieri sera - si è verificato alle 16. Un guasto ha interessato l'apparato che alimenta l'acqua calda delle docce. La vasca non mi risulta abbia avuto problemi. Ma farò fare un sopralluogo per far verificare. Abbiamo controllato la mail. Abbiamo segnalato con urgenza la necessità dell'intervento e ci auguriamo che venga risolto».