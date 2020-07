Pirata investe motociclista e scappa a piedi: il centauro è morto, lui si costituisce

UDINE - Ieri aveva travolto in auto un motociclista e poi era scappato a piedi nelle campagne di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Oggi, lunedì 27 luglio, doppio sviluppo sulla vicenda accaduta nel Bresciano. Il motociclista è morto dopo una notte in ospedale, mentre l'automobilista si è presentato spontaneamente dalle Forze dell'ordine a Udine dove abiterebbero alcuni suoi parenti. È accusato a piede libero di omicidio stradale. Non è stato possibile capire se al momento dell'investimento era sotto effetto di alcol e droga. Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA