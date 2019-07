Scovato dai carabinieri il "pirata" fuggito dopo l'incidente con feriti

UDINE - I Carabinieri della Stazione di Torreano, in provincia di Udine, a conclusione delle indagini realizzate a seguito di un sinistro stradale con feriti verificatosi il 20 luglio scorso nella frazione Spessa di Cividale del Friuli, hanno raccolto elementi di responsabilità nei confronti di un 33enne di Manzano il quale, coinvolto nel sinistro, aveva lasciato il luogo dell'incidente senza prestare soccorso ai feriti. Conseguentemente, il soggetto è stato «deferito in stato di libertà con l'ipotesi di reato di fuga ed omissione di soccorso in sinistro stradale con feriti».

