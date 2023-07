Pilota delle Frecce Tricolori morto nello schianto dell'ultraleggero, la Procura: «Nuovi accertamenti tecnici»

UDINE - La Procura di Udine ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sui resti dell'aereo ultraleggero in cui perse la vita, lo scorso aprile, a Lusevera, il pilota delle Frecce tricolori, Alessio Ghersi, e un suo parente, Sante Ciaccia. L'incarico è stato affidato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo all'azienda Air Support International di Torino. Nelle prossime settimane i resti saranno esaminati dai periti, alla presenza di consulenti tecnici che le parti offese e le difese potranno nominare. Per quel tragico incidente sono indagate tre persone: la proprietaria del velivolo e i due contitolari della ditta che lo ha costruito.