Ecco la nuova squadra del sindaco Valent: si rilancia il centro storico

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) - Pronta la nuova squadra che governerà la cittadina dinei prossimi cinque anni. Il nuovo sindacoha scelto i membri dellae alcuni consiglieri hanno ricevuto una delega per alcuni settori.è vicesindaco e si occuperà di edilizia privata, lavori pubblici, viabilità, ambiente, energia, polizia locale e sicurezza.è il nuovo assessore a sport, turismo, relazioni con le comunità nazionali e internazionali;è assessore alle politiche sociali, politiche per la persona, politiche per il centro anziani e associazionismo;è assessore alle attività produttive e comparto agroalimentare, politiche per il territorio, per le imprese e rilancio del centro storico;è assessore all’istruzione, pari opportunità e protezione civile.Massimo Pischiutta è consigliere con delega alle politiche giovanili ed è il più giovane eletto in consiglio comunale; Silvana Zamolo è consigliere con delega ai rapporti con le frazioni e i borghi. Il sindaco Pietro Valent si occuperà infine di affari generali, cultura, urbanistica, manutenzione del patrimonio, bilancio e personale.Il primo consiglio comunale è stato fissato per questo venerdì 18 maggio alle 20.30 con il giuramento del primo cittadino e la comunicazione dei membri della giunta. Nei primi giorni di mandato di questa nuovissima amministrazione comunale, il sindaco ha fatto la sua prima uscita pubblica per la messa a Cimano e la cerimonia in ricordo delle vittime del terremoto del 1976; ha incontrato cittadini e associazioni nel ricevimento del martedì e del giovedì, tra cui la dirigenza del Consorzio Prosciutto; è stata già approvata convenzione per Aria di Festa 2018. Il primo cittadino, poi, ha celebrato il primo matrimonio, sabato 12 maggio.