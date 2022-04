Pietre d'inciampo a ricordo dei nove poliziotti deportati dai nazisti e morti nei Lager

UDINE - Nove pietre d'inciampo in memoria degli appartenenti alla questura di Udine, deportati nel 1944 e deceduti nei campi di sterminio nazisti, sono state posate oggi davanti alla sede dell'epoca della Questura, in via Treppo, alla presenza, oltre che dei discendenti dei nove caduti e del figlio dell'unico sopravvissuto, del capo della Polizia Lamberto Giannini, dell'arcivescovo Bruno Mazzoccato, del prefetto Massimo Marchesiello, del sindaco Pietro Fontanini e di numerose autorità. Nell'occasione gli studenti del liceo classico Stellini di Udine hanno partecipato proponendo alcune riflessioni sugli eventi ricordati e sugli insegnamenti della storia alla luce dello scenario geopolitico attuale, mentre l'attrice Gioia D'Angelo, nipote del commissario Antonino D'Angelo, ha espresso un monologo. Il maestro Lucio Degani, primo violino dei Solisti Veneti, professore al Conservatorio Tomadini di Udine, ha suonato un brano a conclusione della cerimonia. Nel 1944 la Questura di Udine fu interessata da rastrellamenti da parte delle Ss naziste che riguardarono una quarantina di funzionari, guardie di pubblica sicurezza e impiegati civili; dieci furono deportati nei campi di sterminio nazisti e nove non fecero più ritorno in Patria.

Dieci deportati nei Lager, uno solo sopravvisse

I nove deportati che morirono nei campi di sterminio furono il vice commissario aggiunto Filippo Accorinti, di 29 anni, deportato a Mauthausen, dove morì il 20 aprile 1945, la Guardia di Ps Alberto Babolin, di 28 anni, deportato a Mauthausen, dove morì il 19 gennaio 1945, il vice brigadiere Bruno Bodini, di 36 anni, deportato a Buchenwald, dove morì il 20 febbraio 1945, l'applicato di Ps Giuseppe Cascio, di 37 anni, deportato a Mauthausen, dove morì il 12 febbraio 1945, la guardia di Ps Mario Comini di 28 anni, deportato a Dachau, dove morì 15 ottobre 1944, il commissario Antonino D'Angelo, di 33 anni, deportato a Mauthausen, dove morì il 16 aprile 1945, la guardia di Ps Anselmo Guido Luigi Pisani, di 33 anni, deportato a Mauthausen, dove morì il 2 gennaio 1945, il vice commissario Mario Savino, 31 anni, deportato a Ebensee, dove morì il 15 marzo 1945, il commissario Giuseppe Sgroi, di 35 anni, deportato a Ebensee, dove morì il 16 aprile 1945. Unico sopravvissuto di quelle deportazioni fu il maresciallo Spartero Toschi, arrestato a 42 anni. Dopo la prigionia tornò a Udine, dove morì nel 1964. I tragici eventi sono rimasti quasi sconosciuti per molti anni; nel 2000 la locale Sezione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, spronata anche dai dirigenti superiori Giuseppe Vollono e Elio Romano, ricostruì i fatti, promosse e commissionò una stele commemorativa collocata nel nell'area del Sacrario della questura. Nel 2020, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, la Questura, il Comune e la Sezione dell'associazione hanno siglato il proposito di posare nove pietre d'inciampo per restituire i nomi dei poliziotti deportati e uccisi nei campi nazisti alla memoria collettiva di questa città dove, provenienti da molte regioni italiane, prestavano servizio. A gennaio è stata realizzata la mostra biografica nelle sale di palazzo Morpurgo, con l'esposizione di uniformi, materiali del tempo e materiale riferito ai deportati. La mostra è ora stata allestita nell'atrio del Conservatorio e sarà riproposta negli istituti scolastici e nelle sedi universitarie cittadine.

Il capo della Polizia: sono la nostra carne viva

«Ritengo che questi eventi non siano un semplice ricordo: per noi della Polizia e delle forze dell'ordine, i nostri caduti sono la nostra carne viva. Non solo li ricordiamo sempre con riconoscenza e affetto, ma abbiamo un forte legame, specialmente nei momenti difficili: rappresentano la nostra stella polare, quando è difficile prendere delle decisioni e affrontare sacrifici, abbiamo questi esempi luminosi che ci guidano e cerchiamo di avvicinarci a loro». Lo ha affermato il capo della Polizia, Lamberto Giannini. «Questa storia - ha aggiunto - come tante altre che in questo periodo stiamo rivedendo, è molto importante per conoscere un momento drammatico, di guerra, e adesso ne stiamo rivivendo uno nuovo. Eventi inimmaginabili che stiamo vivendo in questi anni, da una pandemia alla guerra che scoppia così vicina». «Questo deve ricordarci che certe cose sono state affrontate, si è tenuta la schiena dritta, si è arrivati all'estremo sacrificio, c'è stato chi ha saputo scegliere con chiarezza qual era la parte giusta, affrontando le estreme conseguenze - ha osservato il capo della Polizia -. Queste pietre d'inciampo costituiranno comunque un ricordo. Qualcuno che non conosce questa storia si avvicinerà incuriosito e scoprirà delle storie importanti».