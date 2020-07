I ristoranti si trasformano, al via il Picnic per scoprire la gastronomia tra i prati

"Picnic a Sappada", parte l'iniziativa più green e più ghiotta delle Dolomiti! Gli ospiti di Sappada, in questa estate 2020, possono gustare le prelibatezze dei ristoranti e le proposte delle botteghe di prodotti tipici della località, nei meravigliosi spazi all'aperto della vallata, con l'esclusiva borsa ecosostenibile. L'iniziativa, ideata dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, consente ai turisti di munirsi della borsa artigianale ed ecologica ( su cauzione presso l'ufficio del Consorzio o acquistandola nello stesso ufficio)realizzata in Carnia, e di riempirla con ciò che più piace per una colazione, pranzo o cena, recandosi nei ristoranti, pizzerie, botteghe alimentari e pasticcerie di Sappada. "Vogliamo promuovere un modo eco sostenibile e divertente di apprezzare contemporaneamente la gastronomia e le eccellenze agro alimentari del nostro territorio e la bellezza della nostra vallata " riferisce il direttore del consorzio Monica Bertarelli " il Picnic è in assoluto il modo più empatico di vivere la nostra montagna autentica e questa iniziativa vuole farne riscoprire il gusto. Al tempo stesso sarà un'occasione per i nostri ristoratori di ottimizzare la propria attività stimolando il servizio take away © RIPRODUZIONE RISERVATA