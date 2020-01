Picchiano un volontario e tentano di rubare l'incasso della "foghera": 3 in manette

Picchiano un volontario della "Foghera tal Timent" , a Pertegada di Latisana, per poi rubare l'incasso della manifestazione: tre persone in manette per òa tentata rapina. In carcere a Udine sono finiti Davide Lazzarini, 33 anni di Latisana, il compaesano Omar Prataviera, 42 anni, e Cristian Ferrari, 42enne di San Michele al Tagliamento, mentre una delle vittime è finito in ospedale. Il trio verso le 3 di questa notte, lunedì 6 gennaio, è arrivato a Pertegada di Latisana dove il comitato "Amici della Foghera tal Timent" ha allestito il tradizionale evento del falò "appoggiato" sul Tagliamento. Dopo aver cercato di prendere il denaro del registratore di cassa, i tre sono stati scoperti. Preso a schiaffi uno degli organizzatori, sono fuggiti con l'auto lungo la stradina ai piedi dell'argine. Intercetatti dai carabinieri, sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Udine. In pronto soccorso il volontario ferito. © RIPRODUZIONE RISERVATA