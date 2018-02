Riempie di botte la mamma perché non gli dà i soldi per curarsi i denti

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Un rapporto difficile che dura da sempre in famiglia, con un figlio che non ha saputo ancora trovare la propria strada nella vita; questa brutta la situazione in cui vive unadi 48 anni che abita in un comune alle porte di. Lei è rimasta sola, dopo la separazione dal compagno, e si è trovata a crescere un figlio già grande e una figlia piccola, ancora minorenne.Ogni giorno fa continuiper non far mancare loro nulla. Il figlio, che ha 21 anni, non riesce a collaborare perché non trova lavoro; in lui comincia a crescere un forte senso di, e lo sfoga nei peggiori dei modi. Infatti, ieri, domenica 18 febbraio, di fronte a un rifiuto della mamma di dargli dei soldi per poter andare dal, diventa una furia: perde letteralmente il controllo di sé e, tra urla e insulti, inizia ae a prendere asugli stinchi la propriaNon riesce proprio a controllarsi e la picchia di fronte alladi soli dieci anni che può solo cercare di far scudo per evitare che continui a colpire la loro mamma. È questo il gesto, la violenza, che spinge la donna a trovare il coraggio di chiedere aiuto: sa che la furia del figlio potrebbe rivolgersi, prima o poi, anche contro la sorella, una bimba che non ha forze a sufficienza per difendersi.Chiama i carabinieri. Arriva subito una pattuglia della stazione didi Tavagnacco, comandata dal maresciallo maggiore Alessandro Campagnolo. Alla vista delle divise il 21enne non si calma, anzi, comincia a minacciare la madre davanti ai militari dell'Arma: dice che, che non intende lasciargliela passare liscia, perché ha osato chiedere aiuto ai carabinieri.A quel punto la donna trova anche ildi denunciare tutte le violenze subite dal figlio in passato. I militari, infatti, scoprono che ivanno avanti da mesi e che la sorellina, suo malgrado, ne è sempre stata testimone. Raccolgono così lo sfogo della mamma disperata eil figlio. Il 21enne, di origini siciliane ma da tempo residente in provincia di Udine, viene accompagnato in carcere. Con il suo allontanamento hanno fine le violenze contro la madre e la sorellina.