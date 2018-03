«Cerca un lavoro» e lui la riempie di botte anche davanti alla polizia

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - «Cerca un lavoro!» e lui la riempie dianche davanti alla polizia che poi riesce a bloccarlo e ad. A finire in manette un uomo di 48 anni, friulano, residente a. I due convivono da circa 12 mesi ma non vanno d'accordo. Lui non ha una occupazione fissa e lei, coetanea, friulana, lo invita più volte a cercarsi un. Nascono parecchi battibecchi: lui comincia ad alzare le mani ma lei non riesce a trovare il coraggio di denunciarlo.L'ennesimascoppia nella prima serata di domenica 11 marzo. Sono le 20 quando la donna, spaventata, telefona alla polizia di Stato chiedendo aiuto: lui la sta picchiando a mani nude e teme per la sua vita. Gli agenti della squadra volante arrivano dopo poco e vedono il suo volto tumefatto dalle botte.Alla vista delle divise, invece di calmarsi, l'uomo esce di senno: la convivente non doveva permettersi di chiedere aiuto e si avventa come una furia su di lei. Le afferra il collo con le mani tentando dima gli agenti lo bloccano. A quel punto il 48enne si scaglia anche su di loro: a un poliziotto spacca di occhiali e sferra dei. Alla fine l'uomo violento viene arrestato e portato neldi Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria, perin famiglia, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni personali. La donna e il poliziotto feriti saranno medicati in pronto soccorso.