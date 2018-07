Brutta lite tra ex in piazza: ragazza prende i carabinieri a testate e sputi

di Paola Treppo

UDINE - Violenta e animatanella notte di oggi, primo luglio, intorno alle due e mezza del mattino in piazzale Cella aLedei due ex amanti attirano l’attenzione dei residenti che chiamano i carabinieri. Sul posto giungono due pattuglie del Norm di Udine e della stazione di Udine Est.I militari hanno cercato di sedare gli animi, ma la donna, una italiana di 19 anni, D.A. le sue iniziali, si è scagliata contro i militariAlla fine i militari, coordinati dal maresciallo maggiore Andrea Riolo, sono riusciti a bloccarla e adper violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna arrestata è stata portata al carcere di Trieste in attesa della direttissima.