PORDENONE E UDINE - Bel tempo, temperature gradevoli, piste fruibili quasi al 100%. Queste prime tre settimane di ritorno allo sci stanno ottenendo ottime performance. Lo attestano i numeri delle presenze sui poli Promoturismo, che nel fine settimana di Natale. In soli tre giorni quasi 14mila primi ingressi e circa 160mila passaggi tra Tarvisio, Zoncolan, Piancavallo, Forni di Sopra-Sauris, Sella Nevea e Sappada.

LA CLASSIFICA

Segnano le migliori performance lo Zoncolan (dove ha preso servizio la seggiovia Giro d'Italia) con 4.338 primi ingressi e 52mila passaggi, seguito da Tarvisio (3.630 primi ingressi e 33.500 mila passaggi) e Piancavallo (3.514 e 43.938). Soddisfatti sia i vertici dell'agenzia regionale che gestisce gli impianti, sia gli operatori del settore. «Gli sciatori sono principalmente cittadini del Fvg ma anche di altre regioni italiane che hanno scelto la montagna friulana per le vacanze natalizie fanno sapere , manca naturalmente tutta quella fascia di turisti stranieri dell'Est Europa (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia) che si erano visti negli ultimi anni e che ora sono frenati dall'ondata dei nuovi contagi. Resistono invece in parte gli sloveni e i croati».

STRUTTURE

Fino al 6 gennaio le prenotazioni di alberghi, hotel, affittacamere e bed&breakfast sono da quasi tutto esaurito, salvo qualche disdetta last minute. Il nuovo decreto Covid relativo agli impianti di risalita, valido sino al 31 marzo, prevede l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti gli impianti chiusi. Inoltre sono confermate le regole per accedere agli impianti di risalita: in zona bianca e gialla sarà possibile sciare senza Green Pass utilizzando impianti di risalita aperti; sciare con Green Pass base (vaccinazione, guarigione, tampone) utilizzando impianti di risalita chiusi (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti). In caso di passaggio in zona arancione sarà possibile utilizzare tutti gli impianti di risalita solo con il Super Green Pass (vaccinati o guariti). Inoltre è obbligatorio indossare la mascherina anche su gli impianti aperti mentre la portata degli impianti chiusi sarà ridotta all'80%, quelli aperti andranno al 100%. Il cliente che utilizza le piste di sci alpino, dal primo gennaio deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi; ha l'obbligo di indossare il casco, se minore di 18 anni; ha il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.



ANIMAZIONE

Dalle nuove tendenze del forest bathing, lo snow yoga e la meditazione sonora in un contesto alpino, fino alle esperienze più tradizionali delle gite con le slitte trainate dai cavalli o le passeggiate naturalistiche con le ciaspole. Da ieri e fino a mercoledì 5 gennaio sono numerose le attività di animazione su tutto l'arco alpino del Fvg. A Sappada è ampia la scelta dallo sci alpinismo al Monte Lastroni e la sciata con i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner. A Forni di Sopra è aperto il nuovissimo palaghiaccio Dolomiti in tutti i sensi. A Tarvisio sono una ventina le attività proposte tra. Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFvg, alla sezione Neve e ghiaccio.