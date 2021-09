Imprenditore torna a Pesariis per dare nuove chance di lavoro e rilanciare la valle degli orologi

PRATO CARNICO - «Voglio creare occupazione in Carnia: è la mia terra di origine, e le potenzialità ci sono tutte». Parola di Fabio Massaro, imprenditore originario di Pesariis e oggi impegnato a livello italiano su una pluralità di progetti aziendali, che sta rilanciando uno degli storici settori produttivi della Val Pesarina, l’orologeria. Per restituire al suo paese un po’ di benessere ha creato a Pesariis una bottega che realizza gli orologi da polso in legno, si chiama Valtempo. Sono orologi fatti a mano, disegnati e progettati interamente dalla bottega, realizzati in noce, ricoperti da uno strato di cera naturale, senza coloranti e vernici. Oggetti che per scelta costano un terzo in meno rispetto al prezzo di vendita online.

Una strategia messa in atto per sensibilizzare le persone ad arrivare fisicamente in Carnia, in modo che la bottega alimenti un indotto. Un’attività, assieme a quella alberghiera, che occupa i componenti di una intera famiglia del luogo. «Anche questo è fare impresa», spiega Massaro. Côr, Invier, Timp, Creta Forada, Clap Grand sono i nomi con cui l’imprenditore ha ribattezzato le camere del Relais Valtempo, che ha aperto a Pesariis l’anno prima del Covid. Parole, quelle in carnico, capaci di incuriosire e con una forte capacità attrattiva, come hanno dimostrato le prenotazioni di questa estate. «Guardo quello che non c’è e potrebbe esserci e cerco di realizzarlo, per dare opportunità di lavoro e accrescere l’attrattività di questo angolo di mondo straordinario», racconta Massaro, spiegando perché da imprenditore ha deciso di investire in montagna: «L’intera Val Pesarina in questi anni ha creduto molto sul suo patrimonio, sugli orologi monumentali e sul suo museo a cielo aperto».

Nelle sue scelte d’investimento Massaro ha seguito alcuni criteri precisi. Uno di questi riguarda l’attenzione «a realizzare ciò che non c’è e non a mettersi in concorrenza con ciò che il territorio già offre». Perciò, per esempio, il relais non prevede la ristorazione, già offerta da diverse insegne in valle: «Bisogna cercare di far crescere l’esistente, non di soffocarlo». E la creatività di Massaro non si ferma qui. Le erbe della Val Pesarina, infatti, lo stanno ispirando per un’altra bottega, in cui poter trovare le essenze montane da portare a casa per far durare a lungo il sapore di una vacanza meravigliosa.