Neopatentato travolge in auto tre persone che stavano andando a un funerale

di Paola Treppo

AIELLO DEL FRIULI (Udine) -guidata da untravolge 3 persone che stavano andando al; è successo addel Friuli poco prima delle 15 di oggi, giovedì 28 marzo, in via Genova Cavalleria, di fronte alla chiesa parrocchiale.La comunità del paese si era riunita per dare l'ultimo saluto a un uomo di 45 anni che eraall'estero e ilfunebre era partito a piedi dalla casa dei parenti del deceduto per raggiungere ladove si doveva tenere la cerimonia dell'ultimo saluto.La maggior parte delle persone era arrivata di fronte all'edificio sacro quando, proveniente dalla frazione di Joannis, è giunta una auto condotta da un. Il giovane ha perso il controllo della vettura che è finita sul marciapiede e hadue donne un uomo che stavano attendendo la messa. Il funerale è stato bloccato e sul posto sono arrivate due ambulanze, una automedica e l'equipe dell'elisoccorso proveniente da Campoformido. Illeso e sconvolto l'autista della macchina. Due delle tre persone travolte non sarebbero in pericolo di vita sebbene, mentre la terza sarebbe incondizioni. Sul posto i carabinieri.