Partono assieme per l'escursione poi la moglie desiste: disperso sul sentiero del Rio Gorgons

UDINE - Un 70enne escursionista friulano residente a Udine non ha fatto rientro da una escursione, attivate le ricerche a Taipana. Marito e moglie erano partiti oggi insieme per compiere una escursione a piedi, ma la moglie non si sentiva bene ed ha deciso di desistere. È rimasta ad attendere il marito dove avevano parcheggiato il furgone, nei pressi della partenza di un sentiero che costeggia il Rio Gorgons e poi prende il nome di sentiero naturalistico di Zisilin, ma non vedendolo rientrare al tramonto ha deciso di fare denuncia di scomparsa poco prima delle 19.

Il marito le aveva detto che avrebbe fatto un giro di circa tre ore e mezza ed è partito alle 10.30 del mattino.