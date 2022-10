Uomo di 32 anni svanito nel nulla dalla sera del 5 ottobre: scattano le ricerche a Buttrio

UDINE - Persona scomparsa in Friuli Venezia Giulia. Dalla serata del 5 ottobre non si hanno più notizie di un uomo di 32 anni. Le ricerche dell'uomo sono scattate sabato 8 ottobre, in campo i volontari di Protezione Civile della squadra comunale di Buttrio e del Distretto Manzanese. I volontari della Squadra Comunale di Buttrio sono operativi nella base di ricerca che è stata allestita a Buttrio, nella zona del campo sportivo - area festeggiamenti.

Con loro, tra breve, anche i volontari di Protezione Civile del Distretto Manzanese per supportare le ricerche. Sul posto i Vigili del Fuoco con l'Ucl (Unità di Comando Locale) e le forze dell'ordine.