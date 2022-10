UDINE - Anziano disperso nei boschi fra Tolmezzo e Cavazzo Carnico: lo cercano vigili del fuoco, finanzieri, volontari del Cnsas e carabinieri. Le ricerche sono in corso dalle 17.30 di oggi, 5 ottobre. I Vigili del fuoco del comando di Udine hanno allestito, in località Avons, un posto di comando avanzato che dall'autofurgone Unità comando locale (Ucl) sta coordinando le squadre di ricerca. I pompieri si sono mobilitati con le loro squadre e anche con il sostegno del personale specializzato del nucleo Speleo alpino fluviale e del gruppo di Topografia applicata al soccorso. Ma le ricerche dell'anziano stanno impegnando anche squadre del Soccorso alpino della Guardia di finanza, oltre a carabinieri, volontari del Cnsas e unità cinofile.

Si tratta di Alberto Cacitti di 81 anni. La sua automobile è stata ritrovata dai carabinieri in località Avons, luogo circondato da un'area boschiva a prevalenza di castagni. Sul posto diciotto tecnici del Soccorso alpino con due Unità cinofile e anche un cane molecolare del Soccorso alpino da Vittorio Veneto. Le ricerche proseguiranno se necessario tutta la notte. Domattina è previsto l'arrivo dal Trentino Alto Adige di un secondo cane molecolare dei Carabinieri.