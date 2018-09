Sei ragazzi persi nei boschi e senza campo per dare l'allarme con il cellulare

TARVISIO - Sei ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, tutti Della zona di Tarvisio (Udine), sono stati soccorsi nella notte dai tecnici del Soccorso alpino di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Sella Nevea. Si erano persi tornando a valle dal Monte Forno dopo aver partecipato alla Festa dell'Amicizia, ricorrenza annuale che sancisce i buoni rapporti tra i tre popoli confinanti di Italia, Austria e Slovenia.



I ragazzi sono stati traditi da un dedalo di piste forestali che si incrociano nell'area, al rientro verso l'auto, parcheggiata a Poscolle di Fusine (Udine). Perso l'orientamento, hanno camminato per una decina di chilometri verso il confine tra Austria e Italia, in una zona in cui è completamente assente anche il segnale telefonico. Trovata un'area con una seppur debole copertura, intorno alle 22, i ragazzi sono riusciti a contattare il soccorso con il Nue 112 austriaco e il centro di cooperazione internazionale di Polizia di Thorl Maglern. Localizzati grazie al servizio SMS Locator, i giovani sono stati raggiunti dai soccorritori intorno all'1.30 di notte, in un ripido tratto di bosco alle pendici del monte. Anche se stanchi e infreddoliti, i giovani erano in buone condizioni. L'intervento si è concluso intorno alle 3 del mattino.

