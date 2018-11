Perseguita l'ex moglie giovane ucraina, il giudice: non può più avvicinarsi

CODROIPO - Un cittadino italiano di circa 30 anni non potrà avvicinarsi all'ex moglie, una ucraina di 28 anni, residente in Friuli, che nelle scorse settimane si è rivolta ai Carabinieri per denunciare gli atti persecutori subiti dall'ex coniuge. La misura del divieto di avvicinamento, emessa dal giudice del tribunale di Udine, è stata notificata ieri all'uomo dai Carabinieri della stazione di Codroipo.



Secondo quanto ricostruito dalle indagini, da diversi mesi, dopo la fine del matrimonio, l'uomo avrebbe rivolto quotidiane minacce all'ex moglie, con telefonate e messaggi. «Te la farò pagare, vedrai cosa succede», le avrebbe detto in più occasioni. La donna aveva deciso di sporgere querela negli ultimi mesi dopo alcuni appostamenti sotto casa e pedinamenti da parte dell'ex.

