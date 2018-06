Un intero quartiere in allarme nella notte per un forte odore di gas

CODROIPO - Un forte odore di gas in tutto il quartiere e tanta, tanta paura ieri sera alle 22 a Lonca di Codroipo: i vigili del fuoco sono intervenuti per una perdita di gpl, fuoriuscito dal gruppo valvolare di un serbatoio interrato a servizio di un'abitazione, a seguito di un guasto.



Il personale intervenuto ha provveduto a delimitare l'area e a irrorare con acqua il contenitore per abbattere il gas. Sul posto è giunta una squadra della ditta fornitrice per riparare il guasto.

