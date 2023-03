Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: grave il centauro

PASIAN DI PRATO - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, lungo la tangenziale, poco prima dello svincolo per Pasian di Prato, dove un uomo di 60 anni ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava fino a schiantarsi contro il guardrail. Nessun altro mezzo coinvolto. Immediata la chiamata al Nue112, sul posto gli equipaggio dell'automedica e dell'ambulanza provenienti da Udine. Attivati i Vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.