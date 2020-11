Per inseguire la preda finisce nella scarpata, cane salvato con l'elicottero

TARCENTO (UDINE) - Per inseguire una preda il cane scappa e finisce in una scarpata, i Vigili del fuoco lo salvano con l'elicottero. Alle 15 circa di oggi pomeriggio i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona sono intervenuti dopo la chiamata di soccorso arrivata al 112. Due cani segugio stavano inseguendo una preda quando uno dei due è volato nella scarpata del Monte Bernadia, nel Comune di Tarcento. Inutile il tentativo di riportare l'animale sul sentiero. Da qui la chiamata di soccorso. Sul posto sono così arrivati i Vigili del fuoco di Gemona con il personale SAF ( Speleo Alpino Fluviale) . Con loro anche i colleghi del reparto volo Vigili del fuoco di Venezia arrivati con l'elicottero "Drago 82". Dopo essersi calati, i Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il cane per poi riconsegnarlo al padrone.

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA