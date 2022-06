Pentecoste alcolica, a Lignano raffica di divieti anti-eccessi: vietata anche la vendita di angurie

LIGNANO - Il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, ha firmato questo pomeriggio 1. giugno l’ordinanza per Pentecoste, festività che richiamerà questo fine settimana sulla costa friulana migliaia di giovani soprattutto austriaci. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 8 di domani, 2 giugno, fino alla mezzanotte di lunedì 6 giugno, è valido su tutto il territorio comunale e demaniale per regolamentare il grande afflusso di persone che, nel passato, hanno trasformato la propria trasferta in un lungo weekend di eccessi.



L’ordinanza vieta la somministrazione e la vendita di bevande per asporto in vetro o in lattina da parte dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, vietato anche il consumo di bevande alcoliche al di fuori del perimetro e della pertinenza dei pubblici esercizi. Questi ultimi non potranno né vendere né somministrare angurie, già “protagoniste” del tutto involontarie di episodi incresciosi e pericolosi.

Niente intrattenimenti musicali e concertini, mentre i locali che intendono offrire allietamento musicale sono obbligati a dotarsi di un numero congruo di addetti al servizio di controllo. Vietati i bivacchi, così come è vietato detenere o utilizzare strumenti idonei all’imbrattamento.

Oltre a dotarsi di bicchieri di plastica o carta, i titolari dei pubblici esercizi e delle attività artigianali, sempre secondo l’ordinanza, sono tenuti alla cura e alla pulizia costante della zona prospiciente alla propria attività, effettuando una pulizia completa anche delle aree vicino ai locali in modo da garantire l’igiene e il decoro della città. L’invito per le stesse categorie è di dotarsi di un numero congruo di addetti ai servizi di controllo.

APPROFONDIMENTI DANNI E CAOS Notte brava dei turisti austriaci a Lignano: ubriachi, sporcano,... IL CASO ​Lignano, schiamazzi e danneggiamenti per il ponte... TURISMO L'estate senza fine di Lignano Sabbiadoro, «Una stagione da...

Unitamente all’ordinanza del Sindaco, le forze dell’ordine saranno presenti in una modalità rafforzata e presidieranno il territorio, ciò in seguito a riunioni preventive effettuate proprio a Lignano tra tutti i soggetti interessati. Intensificati e anticipati alle primissime ore del mattino anche i servizi di pulizia del centro di Sabbiadoro e della porzione di spiaggia frequentata in occasione di Pentecoste.

Le sanzioni previste vanno da 500 a 5 mila euro.