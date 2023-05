LIGNANO - Come ogni anno il ponte di Pentecoste a Lignano ha seguito un copione familiare, ripetendosi fedelmente da oltre 20 anni. Fin dalla giornata di giovedì, giovani provenienti dall'Austria e dalla Germania hanno affollato il centro balneare friulano. Un secondo gruppo è arrivato venerdì, mentre ieri era attesa l'arrivo della grande massa che si concentra principalmente nella zona di Sabbiadoro. Purtroppo, gli anni passati ci hanno insegnato che queste giornate portano con sé vari tipi di danni.



CITTA' SOTTOSOPRA

Le aiuole ben curate sono calpestate e distrutte, le strade si riempiono di bicchieri e lattine di birra e alcune vetrate dei negozi vengono rotte. Consapevoli di ciò, gli operatori locali hanno preso precauzioni e, a proprie spese, hanno assunto guardie giurate per proteggere i loro negozi durante le notti. Nonostante questi sforzi, gli schiamazzi hanno continuato fino all'alba. Già alle prime ore del mattino, gruppi di giovani, quasi spogliati, camminavano ubriachi per le strade di Sabbiadoro, mentre le ragazze indossavano pantaloncini e reggiseni. Avanzavano a stento tra bicchieri e piatti di plastica che occupavano le strade, costringendo le operatrici della pulizia comunale ad avanzare lentamente per ripulire le arterie principali, che già alle 10:00 erano tornate alla normalità. Non sono mancati piccoli incidenti, prontamente gestiti dalle forze dell'ordine. Tuttavia, il culmine degli eventi è atteso per la prossima notte. Già ieri si potevano notare decine e decine di monopattini elettrici abbandonati a terra lungo le strade, segno di un atteggiamento di disprezzo.



SAN GIOVANNI

All'interno del parco San Giovanni Bosco si sono formate piccole aree di bivacco sulle panchine. Lunedì, finalmente, tutto tornerà alla normalità, come accade ogni anno. Durante questi giorni a Lignano, la lingua più parlata è il tedesco. Tuttavia, è spiacevole vedere giovani che si abbandonano senza alcun pudore. Ogni anno un lungo tratto di Sabbiadoro viene messo sottosopra a causa dell'afflusso di turisti festaioli. Consapevole di ciò, il Comune ha adottato una serie di misure per limitare i danni, come la chiusura anticipata delle fontane e la transenne a protezione delle aiuole del centro di Sabbiadoro. Settimane fa, si è tenuta una riunione in Comune per discutere della sicurezza durante il ponte di Pentecoste, alla quale hanno partecipato il sindaco, rappresentanti delle forze dell'ordine e autorità locali. Durante l'incontro, il sindaco Laura Giorgi ha sottolineato che per i giovani provenienti dall'estero, il soggiorno a Lignano durante le festività di Pentecoste diventa solo un'occasione per abusare dell'alcol, arrecando così danni all'immagine della città. Il Questore Alfredo D'Agostino ha assicurato la presenza di personale addetto all'ordine pubblico per tutto il weekend. Come ogni anno, il Comune ha emanato un'ordinanza con una serie di limitazioni e obblighi. Ad esempio, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine dalle 8 del giovedì alle 12 del lunedì, fatta eccezione per il servizio al tavolo nei ristoranti. Tuttavia, i giovani ospiti sembrano essere a conoscenza di queste restrizioni e arrivano con i bagagliai delle auto pieni di casse di birra e altre bevande. Nonostante le sfide, il Comune di Lignano si impegna ogni anno a gestire al meglio questa situazione, nel tentativo di preservare l'ordine pubblico e l'immagine della città durante il ponte di Pentecoste.