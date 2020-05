Scomparsa da 6 giorni, pensionata friulana era caduta in montagna: trovata morta

È stata trovata senza vita, in un dirupo nell'area di Brento di Monzuno, la donna di 75 anni, originaria di Udine, ma residente a Bologna, scomparsa da domenica, quand'era uscita di casa per andare a camminare nel parco lungo il Savena, a Pianoro, senza più fare ritorno. I vigili del fuoco, che da ieri pomeriggio si erano uniti alle ricerche, hanno inizialmente perlustrato gli argini del fiume con le squadre metropolitane e i nuclei cinofili, risalendo fino al Ponte della Boaria.



Oggi le ricerche sono riprese in località Brento, a circa 10 km, in seguito a una segnalazione dei carabinieri forestali che hanno individuato il corpo di una persona in un dirupo scosceso fitto di vegetazione, nei pressi del sentiero Cai 913. La vittima è stata poi identificata: si tratta della 75enne scomparsa. Ritrovato anche lo zaino che aveva con sé. © RIPRODUZIONE RISERVATA