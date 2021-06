LIGNANO - Un grande nome internazionale per la rassegna Nottinarena: all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il 13 luglio arriverà la sacerdotessa del rock, Patti Smith. Cantautrice, poetessa e soprattutto icona vivente assoluta, in oltre 40 anni di carriera ha saputo raccontare il mondo attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati