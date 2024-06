Patrizia Cormos, la mamma: «Mia figlia sapeva nuotare, ma ha aspettato Bianca». L'ultima telefonata: posso andare al fiume?

PREMARIACCO - «Patrizia sapeva nuotare». A raccontarlo è la mamma della ragazza di 20 anni, travolta dalla piena del Natisone lo scorso venerdì 31 maggio, insieme all'amica Bianca Doros e al fidanzato Cristian Casian Molnar, per il quale le ricerche restano attive.

Il racconto della madre di Patrizia

Oggi la Camera ardente nella Casa Funeraria Mansutti al cimitero urbano di San Vito a Udine. Tante le lacrime per l'addio alle due amiche, oggi vestite da sposa come vuole la tradizione del loro Paese di origine.

Dopo il saluto alla figlia tragicamente scomparsa, la mamma di Patrizia Cormos si è intrattenuta con i giornalisti davanti alla Camera. «Patrizia sapeva nuotare, ha aspettato Bianca, la sua amica, che non sapeva nuotare». Un rapporto con l'acqua che però non è bastato a portarle in salvo ed entrambe in pochi istanti sono state travolte dalla piena del fiume. «Vorrei non fossero morte invano, magari che si fosse più pronti per salvare le persone, con meno autorizzazioni, perché non succeda più» ha continuato la madre.

Lo studio all'Accademia, quel test e i messaggi su whatsapp

Il racconto della donna è interrotto dalle lacrime. Solo belle parole per Patrizia, che quel giorno era uscita presto di casa per sostenere un test che avrebbe permesso alla studentessa dell'Accademia di Belle Arti l'accesso all'esame di "Modellazione in 3D". «Una bravissima ragazza, eravamo orgogliosi di lei, era la nostra gioia». Lo stretto legame tra mamma e figlia che ora riporta alla memoria ogni singolo momento e messaggio condiviso. «Mi scriveva ogni giorno 'mamma ti amo' di messaggi su whatsapp, mi chiedeva sempre se poteva fare qualcosa: 'Mamma ho quasi 21 anni, posso andare a prendere un caffè?'».

La notte prima della tragedia

Patrizia e sua madre la notte prima della tragedia erano rimaste a parlare fino alle 2 di notte. «Poi è andata a studiare, fino alle 4, alle 6,30 si è alzata, ha fatto una doccia ed è uscita» per andare a sostenere l'esame. Intorno alle 12 la ragazza ha telefonato alla madre per chiederle se poteva andare «al lago, a Premariacco, le ho detto di no, poi ho detto va bene, lei mi ha spiegato "facciamo una passeggiata, facciamo delle foto e poi torno a dormire"».

L'ultima volta che si sono sentite

«Nessuno dei tre conosceva quel fiume, hanno visto in internet». È stata quella l'ultima volta che Patrizia ha sentito sua madre. La donna ha detto di essersi rifiutata di vedere i video che circolano dell'incidente, limitandosi a qualche foto, quella in cui i tre sono abbracciati e quella in cui sono sul greto asciutto. «Forse si poteva fare di più, forse era il destino, ringrazio Dio che l'hanno trovata così posso piangere sulla sua bara, questo ci dà la forza di sopravvivere».