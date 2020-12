Il sindaco inaugura la pasticceria, la polizia municipale la chiude un'ora dopo per 3 giorni

Inaugurata giovedì pomeriggio, 10 dicembre, dal sindaco alle ore 17 e chiusa dopo un'ora dalla polizia muncipale. E' capitato a una nuova pasticceria in centro storico a Udine, proprio di fronte a Palazzo D'Aronco sede del municipio cittadino. All'inaugurazione del Duscino, locale pasticceria specializzato in dolci siciliani, il titolare Gaetano Gangi aveva chiamato in sindaco di Udine Pietro Fontanini a tagliare il tradizionale nastro che inaugurava l'avventura della nuova pasticceria, aperta in piena pandemia e segnale di buon auspicio per le attività commerciali.

Nemmeno il tempo di brindare che, terminati i discorsi di rito e i saluti agli ospiti e curiosi, poco dopo le 18 è transitata una pattuglia della polizia municipale. I due agenti, attratti dall'assembramento, hanno voluto verificare che tutto fosse in regola, rilevando l'assenza del cartello che impone ai locali di indicare la capienza massima di persone negli spazi interni. La polizia municipale ha quindi subito elevato la multa e imposto la chiusura del locale per tre giorni. Il titolare ha fatto buon viso alla cattiva sorte adeguandosi a quanto previsto dalla legge, mentre un consigliere comunale, Michele Zanolla presente all'inaugurazione, ha voluto invece prendere le distanze da quanto deciso dai due agenti , commentando l'accaduto sul proprio profilo Facebook «C'è un personaggio a Udine che pensa di fare lo sceriffo e ha comportamenti esagerati e persecutori nei confronti dei commercianti, più volte ho segnalato a chi di dovere questi atteggiamenti - ha scritto Michele Zanolla - Prendo completamente le distanze da questo soggetto e ribadisco che Progetto Fvg Identità Civica e' una civica che sta dalla parte delle partite iva, soprattutto in un momento difficile come questo».

