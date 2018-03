Bimbo malato, due anni di calvario: per le cure servono 8mila euro

di Camilla De Mori

UDINE - Una Pasquetta “speciale” per aiutare un bambino “speciale” a ritrovare tutta l’autonomia che può sognare chi, di anni, ne ha soltanto dieci. Perché è questa l’età di Tommaso, nome di fantasia, che due anni fa è stato colpito da un tumore al cervello.



Dopo un delicato intervento chirurgico, avrebbe bisogno di una riabilitazione ritagliata su misura, come spiega Rita Di Rienzo, presidente dell’associazione “La Casa di Joy”, cui i genitori di Tommaso hanno chiesto aiuto. «Tommaso, lo chiameremo così, è malato da quando aveva otto anni. Dopo l’operazione, gli sono rimaste delle invalidità importanti. Per aiutarlo a riconquistare la sua indipendenza, dovrebbe intraprendere una cura riabilitativa all’estero, in Slovacchia, dove c’è un centro specializzato, che propone delle cure innovative. Dovrebbe starci due settimane per il trattamento, ma servono circa ottomila euro per finanziare il viaggio, che comprende anche il volo in aereo e il soggiorno per la mamma e il bambino. I suoi genitori non possono sostenere da soli questa spesa», chiarisce Di Rienzo. Purtroppo il servizio sanitario nazionale non finanzia queste cure».



Da qui la campagna di solidarietà partita con un tam tam già alcune settimane fa e sostenuta da “La Casa di Joy” in collaborazione con l’associazione “Adriana per i nostri bambini”. L’obiettivo è raccogliere la somma necessaria entro fine giugno.

