Dal 27 maggio al 2 ottobre Villa Manin di Passariano, Cinemazero e il Centro studi Pasolini presenteranno la mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo



Oltre 170 ritratti inediti, rari, non visti di Pier Paolo Pasolini, interi servizi fotografici fino ad oggi sconosciuti ai più. Dal 27 maggio al 2 ottobre Villa Manin di Passariano, Cinemazero e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa presenteranno la mostra Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo, a cura di Silvia Martín Gutiérrez, promossa dall'Erpac in occasione del centenario dalla nascita del grande artista, poeta, scrittore, intellettuale e regista italiano.



SERVIZI INEDITI

L'esposizione riporta alla luce interi servizi fotografici fino ad oggi misconosciuti, puntando soprattutto sui grandi fotografi stranieri (Richard Avedon, Herbert List, Henri Cartier-Bresson, Jerry Bauer, Jonas Mekas, Lütfi Özkök, Erika Rabau, Duane Michals, Philippe Koudjina, Marli Shamir e altri) e sui luoghi, i momenti e gli incontri che hanno contraddistinto la vita di Pasolini, restituendone l'immagine di uomo e artista nel mondo. La mostra, che nasce con l'importante contributo di Cinemazero, scaturisce da un progetto di ricerca condotto per molti anni, negli archivi di tutto il mondo, dalla curatrice, e sviluppato insieme a Marco Bazzocchi e Riccardo Costantini, con un comitato scientifico d'eccezione.



IL PIÚ FOTOGRAFATO

Pasolini è stato, probabilmente, l'artista più fotografato del Novecento. Dai primi anni Cinquanta, quando arriva a Roma, fino ai giorni che precedono la sua morte, è stato colto in centinaia di situazioni, sia pubbliche che private, come se l'obiettivo lo avesse inseguito in ogni momento della sua vita. La curiosità intorno al Pasolini uomo e artista ha scatenato le macchine fotografiche di tutto il mondo. Ogni fotografia che lo ritrae costituisce un mondo. Pasolini ha messo al centro della sua opera i luoghi dove non dominano le regole del mondo borghese occidentale: il Friuli, le periferie di Roma e del Sud, i continenti inesplorati, le grandi città moderne. E i fotografi lo hanno ritratto proprio in questi luoghi, dove la gioia è gioia e il dolore dolore, come scrive lui ne Le ceneri di Gramsci (1957).



GIOCO DI OMBRE

Pasolini si è sottoposto, si è esposto, ma anche si è nascosto attraverso la fotografia, l'unica tecnica espressiva di cui non ha mai parlato se non con rapidissimi cenni. Anche per questo il percorso espositivo di Villa Manin presenta, oltre alle immagini, documenti, giornali, dichiarazioni, interviste, video per contestualizzare le occasioni in cui sono nati i servizi fotografici. E fa poi sentire la voce di Pasolini, come ulteriore strumento per tentare di rendere presente, un autore che è sempre in fuga: in fuga da se stesso, in fuga dal mondo. La mostra vuole portare nel luogo dove Pasolini si è formato come poeta, il Friuli, tutti i luoghi dove è avvenuta la sua inarrestabile evoluzione: dal Mondo Pasolini ci guarda ancora e ci sfida ancora una volta.