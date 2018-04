Si salvi chi può: l'Udinese lotterà per evitare l'undicesima sconfitta

di Paola Treppo

UDINE - «». Questo l'urlo disperato lanciato dal marinaio poco prima che la barca affondi, sprofondando negli abissi. Siamo arrivati proprio a questo punto: l'imbarcazione fa acqua da tutte le parti. Siamo di fronte a una società impotente che non è in grado di trovare una immediata soluzione e sembra attendere inesorabilmente la volontà del destino. Una guida tecnica che cerca di mascherare le difficoltà assumendosi tutte le responsabilità, ma che non trova nessuno disposto a seguirla. Una squadra con poca personalità e con limitati valori tecnici, che sembra un lontano fantasma di quei giovani talenti che la scorsa estate erano pronti a dare l'anima per la causaOrmai, oltre ad aver raggiunto il record negativo diconsecutive si è sprofondati nuovamente nella lottacon delle avversarie disposte a giocarsi il tutto per tutto per la permanenza nella massima serie anche per il prossimoOggi, domenica, 22 aprile, arriva alilche, nel turno infrasettimanale, ha bloccato tra le mura domestiche l'avanzata della corrazzata juventina strappandole un meritato pareggio con un spettacolare goal in rovesciata di Simy. La squadra diha capitalizzato al massimo le partite casalinghe dimostrando, invece, una certa fragilità in trasferta.L'deve cercare di sfruttare al massimo questo punto debole dei calabresi che soffrono i confronti lontani dallo Scida. Per arrivare con la miglior formazione schierabile in campo, misterha risparmiato dal turno infrasettimanale gli acciaccatiper averli recuperati per questa delicata partita. Il bomber bianconero ha il compito di scardinare la difesa del Crotone con le sue incontenibili accelerazioni che dovrebbero favorire gli inserimenti dei centrocampisti con il vizio del goal come Jankto e Barak.In difesa torna, anche lui precauzionalmente risparmiato dalla trasferta al San Paolo per cercare di recuperarlo per questa decisiva sfida salvezza.Incolpevoli spettatori di tutte queste vicende sono ibianconeri che non hanno mai tolto il loro sostegno alla squadra e che in settimana hanno appeso degliverso la gestione della società. Per questa domenica pomeriggio si potrebbe assistere a delle ulteriori iniziative. Infatti, alcune compagini deglibianconeri potrebbero riunirsi prima della partita all'ingresso del pullman della squadra per cercare di caricarli prima dell'incontro cercando un contatto diretto con alcuni giocatori per poi attendere l'esito dell'incontro. Qualora si arrivi all'undicesima sconfitta si potrebbe profilare unamolto articolata.