Sei sconfitte di fila per i bianconeri: trema la panchina di mister Oddo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Davvero impensabile vedere l'Udinese inanellare seiconsecutive che la fanno rimpiombare in piena bagarre per la lotta alla, dove le immediate inseguitrici si sono fatte davvero agguerrite e gli scontri diretti saranno decisivi per la permanenza in serie A anche per il prossimo anno. L'effetto domino di questa serie così negativa non è proprio finito qui.In una settimana, infatti, mistersi gioca la permanenza sulladell'Udinese perché nei due scontri casalinghi, contro la, martedì sera, e contro la, domenica sempre in serata, i bianconeri devono fare risultato sia per bloccare la sequenza delle sconfitte, sia, soprattutto, per evitare di innescare la contestazione da parte della propria tifoseria.bianconeri, sono arrivati al massimo della sopportazione, perché hanno visto la squadra sprofondare nuovamente nell'apatia. Percepiscono, infatti che i giocatori hanno perso quel mordente e quel spirito competitivo che avevano salutato l'arrivo di Massimo Oddo sulla panchina bianconera come il momento della svolta e con rinnovate ambizioni. Il sogno di un posto in Europa si è dissolto, ancor prima della neve, dopo la sosta natalizia, per poi svanire completamente con le ultime pessime prestazioni. E al posto del sogno si è riaffacciato l'incubo della zonaOra nei prossimi incontri, si deciderà anche il destino dei bianconeri.Complici di questa involuzione sono stati anche i numerosiche hanno tenuto lontano giocatori che stavano catalizzando di nuovo l'entusiasmo attorno ai bianconeri, come il bomber, l'unico in grado di far gonfiare la rete avversaria insaccando il pallone. È proprio lo score dei goal messi a segno nelle ultime giornate la nota davvero dolente di questo momento negativo dell'Udinese. I vari attaccanti a disposizione, da Maxi Lopez a Stipe Perica, passando per il falso nueve De Paul si sono dimostrati imprecisi o inconcludenti.Poi sono riaffiorate immediatamente anche le amnesie difensive che in svariate occasioni hanno spalancato la via del goal agli avversari. In queste occasioni non ha potuto proprio niente l'esperienza di, sempre più sicuro di costituire l'ultimo baluardo della retrovia bianconera, come Simone Scuffet è sempre più sicuro di accomodarsi in panchina in attesa che arrivi il suo momento.Il momento del riscatto potrebbe iniziare da questo recupero infrasettimanale contro una Fiorentina che dallo shock per la improvvisa scomparsa del proprio capitano, avvenuto a Udine lo scorso 4 marzo ha trovato le giuste motivazioni sul campo per onorare la memoria del proprio giocatore. Nella compagine viola, oltre alle due giovani rivelazioni,ed el cholito Simeone, in attacco potrebbe trovare spazio anche una vecchia conoscenza dei bianconeri, quel monsieur, forse troppo velocemente scaricato in chiusura di mercato estivo e che contro l'Udinese sembra avere un conto aperto. I tifosi bianconeri sperano, che in questo caso, il bomber transalpino trovi la porta ben chiusa dai guantoni di Albano Bizzarri.Il fischio d'inizio è fissato per le 18.30 di domani, martedì 3 aprile, con la presenza di 300 tifosi viola al seguito della propria squadra, e sarà preceduto da un minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori.