Esordio di stagione col botto per il Parco transfrontaliero, in quota gli allenamenti della nazionale di Trail Running

GEMONA - È partita col botto la stagione 2023 di Ran, il primo Parco Trail transfrontaliero dedicato agli sportivi e amanti della montagna, che abbraccia i territori del Friuli Venezia Giulia e dell'Austria, con il fine di promuovere ed incentivare la pratica della corsa e camminata in ambiente montano, ed offrire nel contempo un'esperienza autentica ed indimenticabile alla scoperta dei territori inclusi nel Parco.



Dopo una prima partecipazione all'edizione zero della kermesse di presentazione del progetto tenutasi lo scorso anno, la(o più semplicemente corsa in montagna)in virtù della varietà e della bellezza dei percorsi offerti e della preziosa presenza dell'Università di Udine che proprio a Gemona ospita il suo Corso di laurea in Scienze motorie.L'occasione è stata infatti propizia per sottoporre gli atleti a tutta una serie di test, preziosi per preparare al meglio la stagione sportiva ed in particolare i Campionati mondiali in programma a Innsbruck il prossimo mese di giugno.Nel contempo, i tecnici federali Tito Tiberti e Fulvio Massa hanno dato vita ad un interessante e partecipato incontro con i giovani studenti a cui hanno preso parte anche le stelle della nazionale Andreas Reiterer, terzo ai mondiali trail running 2022 e 4 volte campione italiano, Giuditta Turini, vincitrice di numerose gare di alto livello, Davide Cheraz, Riccardo Borgialli, Andrea Rota e Daniel Pattis Daniel che al termine della lezione si sono confrontati a lungo con i partecipanti.



LA PREPARAZIONE

Per qualche giorno sarà possibile incontrarli sulle nostre montagne dove si stanno già preparando in molti in vista dell'appuntamento con il Trail dei 3 Castelli in programma dal 19 al 21 maggio prossimi per la quale gli organizzatori sono al lavoro per offrire un evento di carattere internazionale e di altissima qualità.

«Negli ultimi anni il trail running si è sviluppato in modo esponenziale e il numero degli amanti di questa disciplina è in continua crescita ha spiegato l'assessore Mara Gubiani che ha seguito il progetto. Dopo i successi del volo libero, per la quale siamo riconosciuti come una delle zone migliori d'Europa, e la crescente presenza di cicloturisti, attraverso la promozione del trail running stiamo inserendo un altro importante tassello nel lavoro di valorizzazione turistica del territorio marchiato Sportland».

«È quindi doveroso ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questo percorso: volontari, associazioni, Enti e Università, oltre agli assessori regionali Barbara Zilli e Sergio Bini che non ha mai fatto mancare il proprio fondamentale supporto finanziario», ha quindi concluso.

E a maggio è già annunciato anche il ritorno dei campioni della nazionale sudafricana di atletica leggera che hanno scelto di nuovo Gemona per prepararsi al meglio in vista dell'imminente stagione sportiva che avrà il suo culmine con i Mondiali di Budapest del prossimo mese di agosto.