Precipita con il parapendio e finisce nel cortile di una casa: gravissimo

TARCENTO (Udine) - Unnel cortile di una casa sul pianoro didie loha riportatolesioni nell’impatto al suolo.È successo intorno alle 15 e 45 di oggi, venerdì 23 marzo. Ilè stato visto precipitare dagli abitanti della piccola borgata, che hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e il personale medico di un’ambulanza e di un’automedica.L’equipe sanitaria ha soccorso lo sportivo che è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono critiche. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.