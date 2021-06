Atterraggio d'emergenza sul tetto della casa col parapendio, pilota straniero rifiuta i soccorsi e se ne va

SAN DANIELE - Atterraggio d'emergenza con il parapendio sul tetto di un'abitazione in via Susans a Cimano, frazione di San Daniele. E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica 13 giugno. L'uomo - uno straniero che ha riportato soltanto qualche contusione - ha rifiutato i soccorsi. Non ha voluto l'aiuto dei Vigili del fuoco e dell'ambulanza.

Ad allertare il numero unico di emergenza 112 sono stati residenti di via Susans, che avevano temuto il peggio. La sala operativa della Sores ha inviato sul posto un'ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele e del Comando provinciale di Udine.

Sul tetto nessun danno di rilievo, si è piegata sol l'antenna della televisione.