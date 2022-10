UDINE - ​Papà e figlio di 10 anni passeggiano in strada, poi lo schianto: investiti entrambi da un'auto. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 ottobre, in viale Palmanova, a Udine, in prossimità della rotonda all'altezza del supermercato Panorama.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, mentre camminavano, i due sono stati investiti da una vettura e hanno riportato diversi traumi. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto gli equipaggi di due autoambulanze che hanno provveduto ad assistere i due feriti, poi trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.