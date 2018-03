Esce per fare jogging: ventenne palpeggiata dal richiedente asilo

di Paola Treppo

GEMONA e VENZONE (Udine) - Unadiera uscita a fare unadel Friuli l'8 marzo scorso, giorno della Festa della donna. Correva lungo le strade che si staccano dalla statale 13 Pontebbana quando è stata avvicinata da uno; quest’ultimo, con la scusa di chiederle alcune informazioni, ha iniziato anelle suee ha cercato disulla bocca. La giovane, 20 anni, della zona del Gemonese, si è divincolata e, anche grazie alla presenza di alcuni automobilisti, ed è riuscita a scappare. L'uomo che l'aveva molestata è fuggito per i campi.​Sconvolta, la ragazza ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Gemona del Friuli, comandata dal luogotenente Giovanni Pes, e ha raccontato quello che le era successo, in lacrime. I militari dell'Arma, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Tolmezzo, comandato dal luogotenente Domenico Colonna, hanno avviato subito una indagine che si è conclusa ieri, mercoledì 28 marzo. ​A finire nei guai,per, unpakistano ospite di una struttura di accoglienza di. Lo straniero, 20 anni, è stato riconosciuto dalla ragazza in caserma a Gemona. Sarà allontanato dal paese.