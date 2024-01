Palmanova. Maxi incidente in A4 nel giorno della Befana, scontro tra 4 auto: 12 persone coinvolte

PALMANOVA - Maxi emergenza in A4 nel giorno della Befana, scontro tra 4 auto: 12 persone coinvolte. Incidente stradale lungo la A4 nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Palmanova, poco prima dell'uscita di Palmanova.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrati quattro veicoli leggeri e 12 persone sono rimaste coinvolte.

I soccorsi

Sulle cause dello scontro sta indagando la polizia stradale.

Sul posto ambulanze provenienti da Gradisca d'Isonzo, da Cervignano del Friuli, un'auto medica da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

È stato chiesto il supporto alla Croce Rossa per la disponibilità di un veicolo per il trasporto fuori dall'autostrada delle persone rimaste illese. Al momento non risultano persone ferite in maniera grave.