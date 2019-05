Banchettano gratis tra gli scaffali del market e tornano in hotel: coppia di napoletani nei guai

di Marco Corazza

PALMANOVA - Alhanno mangiato e bevuto, poi unase ne vanno inma vengono sorpresi dai carabinieri che gli trovano anche dell. È stata una giornata da dimenticare quella di una coppia di amici, di 20 e 25 anni, che in questo giorni si trovavano aI due sono stati entrati in un market della città Palmarina, ma invece di fare la spesa hanno pensato di mangiare a bere, senza passare per la cassa. Ad accorgersi del trucchetto è stato il personale di sorveglianza che ha subito allertato i carabinieri. La coppia non aveva fatto i conti con gli investigatori della locale Compagnia dei carabinieri che in poco tempo sono risaliti al furgone con cui i due si erano allontanati. I militari dell'Arma li hanno trovati in un hotel della città. Con loro avevano dell'hashish, due smartphone e poco più di 2mila euro che per i carabinieri sono di dubbia provenienza. Per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso e per il possesso dello stupefacente.