Aggancia il rimorchio al trattore, schiacciato 26enne alla Brt: non è grave

PALMANOVA - Stava agganciando il rimorchio di un automezzo a un trattore quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato tra i due veicoli riportando numerosi traumi. Le sue condizioni non sono gravi. È la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto oggi 3 agosto alla società di corriere espresso Brt Spa, nella zona industriale di Palmanova (Udine). Lo riporta il sito del quotidiano Messaggero Veneto precisando che l'infortunato è un dipendente, di 26 anni, di nazionalità italiana, residente in regione. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti i carabinieri e il personale del Servizio dell'Azienda Sanitaria che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro.

