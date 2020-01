Cavalcavia abbattuto: il vecchio passaggio al nodo di Palmanova non esiste più

È stato abbattuto in nottata il vecchio cavalcavia sulla direttrice Udine-Trieste al Nodo di Palmanova nell'allacciamento tra le autostrade A4 e la A23 di Autovie Venete, nell'ambito dei lavori per la Terza corsia. In un servizio televisivo, la Rai Fvg ha spiegato che i lavori per l'abbattimento, la notte scorsa, sono durati 14 ore. In alternativa il traffico scorre su un sovrappasso provvisorio, ancora per alcuni mesi, fino alla realizzazione del nuovo cavalcavia. © RIPRODUZIONE RISERVATA