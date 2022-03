UDINE - Vernici che si scrostano, pareti rovinate; lo stesso stemma della Città di Udine, sul soffitto, patisce gli effetti del tempo: negli edifici storici, il passare degli anni lascia il segno. Stavolta, però, si parla di un edificio significativo, la sede del Municipio udinese, e delle condizioni di una sala ancora più significativa: quella che ospita le sedute del Consiglio comunale. A sollevare la questione della necessità di interventi per ripristinare gli antichi splendori del grande ambiente al piano superiore della Loggia del Lionello è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Domenico Liano che, assieme al collega di Prima Udine, Giovanni Marsico, ha presentato una mozione per spingere sindaco e giunta ad attivarsi.



IL PALAZZO

«Palazzo D'Aronco, l'edificio in stile liberty del XX secolo dove ha sede l'amministrazione comunale ha commentato Liano -, costituisce uno splendido esempio di bellezza architettonica. Non solo: il palazzo ha un suo ruolo come sede di un ente locale, cosa che lo pone al centro dell'attenzione della comunità udinese, e costituisce da tempo una delle mete interessanti anche per i visitatori. Va rilevato però ha continuato il consigliere -, che la sala consiliare, anche a causa del tempo, non gode di ottima salute in quanto necessita di diversi interventi alle pareti che evidenziano ammaloramento delle decorazioni, delle pitture e soprattutto dell'affresco nella parte centrale del soffitto, che rappresenta lo stemma della città ed è talmente in cattive condizioni da sembrare chiedere, anzi supplicare, un minimo di attenzione. Per questo chiediamo a sindaco e giunta di programmare, possibilmente entro la scadenza di questa consiliatura, degli interventi che possano riportare agli antichi splendori il luogo dove viene esercitato il governo della città». L'attuale suddivisione degli spazi del primo piano della Loggia del Lionello risale alla risistemazione che fu fatta dopo l'incendio del 1876 dovuto ad una fuga di gas.



LA STORIA

Al tempo, la direzione dell'ornamentazione dei saloni interni fu assegnata al fiorentino Gaetano Bianchi (suo l'affresco centrale della parete della sala consiliare raffigurante la Giustizia); l'architetto Andrea Scala, che dirigeva i lavori, aveva elaborato un progetto decorativo basato su colori e su motti simbolici alludenti a fatti storici e rappresentanti vedute di città e paesaggi friulani, di cui fu realizzata solo una minima parte, come appunto il soffitto della sala del Consiglio e alcuni stemmi. Nella stessa sala, sono rimasti anche due dei tanti quadri fatti eseguire per celebrare la potenza della Serenissima e dei suoi rappresentanti: una tela del 1574 del sanvitese Pomponio Amalteo, in cui sono raffigurati il Redentore in gloria che sostiene il globo, San Rocco, San Martino, i luogotenenti e i deputati; e un'altra tela del 1586 di soggetto analogo (Omaggio del luogotenente Pietro Capello e dei Deputati della città al Redentore) dell'udinese Francesco Floreani.