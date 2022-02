UDINE - Il Comune ha avviato una campagna di derattizzazione periodica in alcuni importanti edifici pubblici del centro storico, da tempo alle prese con il proliferare di topi e pantegane: a occuparsene sarà la ditta My Pest Control di Cavarzere (Venezia) con una spesa complessiva di circa 2.600 euro che serviranno per liberare dalle sgradite presenze Palazzo D'Aronco, Palazzo Morpurgo, il Castello e le sedi della Seconda e della Quinta Circoscrizione con relative pertinenze.

Per quanto riguarda il municipio, gli interventi saranno tre e verranno effettuati negli scantinati del palazzo; quattro derattizzazioni sono invece previste per tombini fognari, cunicoli idraulici ed elettrici, scantinati e aree circostanti al Castello (640 euro) e altrettante (quattro per ognuna delle due sedi, nel corso dell'anno, con postazioni interne ed esterne, per un totale di 1.120 euro) per gli uffici decentrati nei quartieri di via Martignacco e di via Veneto (questi ultimi si trovano tra l'altro vicino alla roggia); infine, una campagna di quattro interventi sarà messa in atto per le aree di pertinenza di palazzo Morpurgo in via Savorgnana (200 euro).

Fino a qualche tempo fa, sulle aree pubbliche il Comune di Udine agiva secondo due modalità: da un lato con un piano generale di derattizzazione (programmato nelle zone in cui la criticità si presentava ciclicamente, come lungo le rogge e nelle zone centrali, sulla base dell'esperienza storica) e dall'altro venivano effettuati interventi puntuali sulla scorta delle segnalazioni. Da qualche anno, invece, si preferisce agire sulla base di interventi mirati. Attualmente, l'appalto per la derattizzazione del suolo pubblico è gestito dalla ditta Urania di Monfalcone e il budget biennale (per il 2021 e il 2022) investito in questo ambito è di 25mila euro, cui si aggiunge un contributo regionale (tra i 4 e i 5mila euro) che comprende però sia la lotta contro i ratti sia la disinfestazione delle zanzare. Gli interventi puntuali vengono commissionati dal Servizio comunale Igiene e riqualificazione urbana in base alle segnalazioni dei cittadini all'ufficio Ambiente, della Polizia locale dopo eventuali sopralluoghi o direttamente dagli uffici se registrano delle criticità.