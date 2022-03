UDINE - Un altro pezzo del cuore di Udine sarà recuperato, per restituire alla città spazi abitativi e commerciali: è Palazzo Cavour, che sorge tra l'omonima via e via Nazario Sauro, che in passato ha ospitato prima la sede centrale della Banca Popolare Udinese e poi, dopo il passaggio dell'istituto di credito al Veneto, quella regionale della Banca Popolare di Vicenza. Ieri è stata ufficialmente inaugurata la partenza del cantiere di riqualificazione residenziale di quella che diventerà Casa Cavour, grazie a un'operazione di Aquileia Capital Service, società di Tavagnacco controllata da Bain Capital Credit e specializzata nella gestione del credito in particolare per il mercato immobiliare.



IL PROGETTO

Coinvolge il palazzo di proprietà di Immobiliare Stampa dalla superficie complessiva di circa 5.400 metri quadrati e prevede la realizzazione di 16 unità abitative, dal trilocale al pentalocale, oltre a riqualificare il piano terra per creare nuovi spazi per attività commerciali e direzionali. I lavori riguarderanno diverse opere di ristrutturazione attraverso consolidamenti strutturali e nuove ripartizioni degli spazi interni. Gli interventi comporteranno anche una riqualificazione energetica dello storico edificio, grazie a consolidamento delle superfici, pittura, sostituzione degli infissi e isolamento delle murature. L'obiettivo è di assicurare ai futuri residenti il miglior comfort possibile, coniugando la conservazione degli elementi storici del palazzo (le prime attestazioni documentali dell'edificio risalgono addirittura al 1394) e la modernità.



A progettare l'opera è stato lo studio Archest di Palmanova: «Il filo conduttore di Casa Cavour ha spiegato l'architetto Annamaria Coccolo -, è l'inserimento di nuove residenze e attività commerciali all'interno di un edificio da conservare nel cuore di Udine. È stata l'occasione di ripensare il concetto di abitare in centro', progettando spazi per vivere che assicurino il massimo comfort. Abbiamo studiato la migliore soluzione degli alloggi, anche in relazione alla luce naturale, riqualificando al tempo stesso gli spazi esterni esistenti, per dare nuove migliori visuali agli appartamenti. Casa Cavour rappresenterà il connubio tra la qualità del vivere in centro, la modernità e la conservazione di un edificio storico».



IL COMUNE

Soddisfatto dell'operazione il sindaco Pietro Fontanini, che ha partecipato alla cerimonia: «La riqualificazione da parte di Acs della storica e centralissima Casa Cavour, edificio simbolo assieme a Casa Cavazzini dell'omonima via, testimonia non solo il fatto che Udine è sempre più una città nella quale investire ha commentato - ma anche che la dimensione residenziale, per anni spinta oltre il perimetro del ring cittadino, sta finalmente tornando nel centro storico».

«È la dimostrazione del lavoro condotto in sinergia con l'amministrazione comunale della città di Udine, con la quale condividiamo l'esigenza di portare a compimento opere di cui beneficerà la cittadinanza ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Aquileia Capital Services, Danilo Augugliaro - Casa Cavour, grazie alla collaborazione con Immobiliare Stampa che ne detiene la proprietà, sarà il risultato della riqualificazione di un palazzo storico per lungo tempo rimasto in disuso, che porterà nuova linfa vitale alla zona attraverso la creazione di nuovi spazi commerciali. Il valore aggiunto del progetto è l'attenzione alle persone, alla storia e al territorio. Per questo abbiamo scelto come partner lo studio Archest, realtà che nasce a Palmanova e che conosce il territorio». Stando al sito di Casa Cavour, le nuove unità residenziali saranno pronte verso giugno 2023; i prezzi variano dai 300mila euro per 70/80 metri quadrati ai 980mila euro per i 232 metri quadrati del terzo/quarto piano; sono stati venduti già dieci appartamenti.