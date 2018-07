Senza monetine? Ora il posteggio si paga anche col Pos: ecco dove

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - Aè disponibile da alcuni giorni il servizio didellaanche a Pineta: su alcuni, che si trovano in punti strategici e di facile accesso, sono stati attivati infatti i terminali Pos per agevolare i turisti e permettere così, anche a, di poter fare il pagamento elettronico con bancomat o carta di credito.I parcometri dotati di Pos sono disponibili a Pineta nei punti indicati nella piantina che è attaccata anche al parcometro e si aggiungono a quelli già presenti dallo scorso anno nella zona di Sabbiadoro. Le tariffe della sosta rimangono invariate: la novità introdotta comporta quindi solo vantaggi di praticità e comodità per gli utenti, con tutti gli oneri a carico del servizio sosta.Per agevolare i turisti, in tutti i parcometri è riportata la cartina con il luogo in cui si trovano, tra quelli presenti, le colonnine col Pos attivo. La tariffa oraria per la stagione 2018 è di 90 centesimi di euro all’ora, tutti i giorni, dalle 9 alle 22, mentre l’abbonamento giornaliero costa a 8 euro e vale dal lunedì al venerdì.È disponibile anche una tessera prepagata, la scheda elettronica, del taglio di 25 euro, che permette il pagamento esatto del tempo di sosta fruita, al minuto, semplicemente impostando la tariffa oraria di 90 euro l’ora, e attivandola all'uscita dall'autovettura: le schede Europark, fatturabili e utilizzabili su qualsiasi autovettura, sono acquistabili in questi due punti di servizio: Agenzia Stella Maris, in piazza del Sole 80, 0431.422223 e Agenzia Sun Express in via Gorizia 12, 0431.721642.I ticket della sosta vanno esposti in punto ben visibile sul cruscotto della macchina e, indipendentemente dal luogo in cui si trovi la colonnina utilizzata per il loro acquisto, sono validi per ogni stallo a strisce blu perché la tariffa è unificata per tutto il territorio del comune di Lignano.