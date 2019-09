Nordest da scoprire. Viaggio fra i paesi fantasma della Val Dogna

di Maurizio Bait

D'estate, soltanto d'estate la vita degli uomini rianima questi magri grappoli di case antiche in. I vecchi se ne sono andati da un pezzo, vinti dalla stanchezza, consumati dalla resistenza alla solitudine. Nuove famiglie hanno comprato e ristrutturato qualche stavolo, ossia l'arcaica costruzione alpestre fatta di baita, stalla e fienile ai margini dei pascoli. Nessuno falcia più i prati alti, non muggiscono le vacche quassù dove i cervi, gli orsi e i lupi hanno ripreso quartiere nei territori della foresta mentre nei vecchi cortili giocano e urlano in vacanza nuovi bambini che cresceranno altrove. Val Dogna. Un degradare del torrente e delle anime verso il Fella, incontro alla civiltà e al lavoro promessi dalla non remota piana friulana. Ma quassù tutto è silenzio: su ogni cosa troneggia il Montasio, re dellecantato dal pioniere e poeta Julius Jugy. Da questa parte mostra il superbo fianco Ovest dove si sviluppano itinerari alpinistici estenuanti e temerari alla vetta come la via delle Clapadorie o la via Kugy-Horn.