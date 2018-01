Stufa a pellet in tilt: 8 intossicati dal monossido, due sono ragazzi

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOLONGO TAPOGLIANO (Udine) - Otto persone sono rimastedaper aver respirato il micidiale gas incolore e insapore prodotto dal cattivo funzionamento di una; è successo questa mattina di martedì 23 gennaio, nel comune; due sono minorenni.Gli intossicati non sono gravi; alcuni di loro hanno manifestato solo alcuni deboli sintomi da intossicazione. I controlli ambientali eseguiti sul posto hanno rilevato una concentrazione di monossido di grado lieve-medio. Tre persone, tutte adulte, sono state portate all'di Palmanova in codice verde, in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.