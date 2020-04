All'ospedale arrivata la nuova Tac: entrerà in funzione dopo Pasqua

UDINE - È arrivata stamani in ospedale a Udine la nuova Tac acquistata dagli uffici Asufc e Arcs grazie alla donazione di 220 mila euro effettuata il 26 marzo da Confindustria. L'apparecchio è stato acquistato anche con il contributo di altre donazioni nel frattempo pervenute all'azienda sanitaria. Il macchinario è arrivato in ospedale in 15 giorni e sarà installato e collaudato nella settimana dopo Pasqua per averlo operativo già in quella successiva. L'apparecchiatura è utile per permettere ulteriori approfondimenti diagnostici nella lotta contro il Covid-19. Lo rende noto l'azienda sanitaria in una nota con cui il direttore generale Massimo Braganti ringrazia Confindustria Friuli e tutti i donatori che stanno sostenendo l'Asufc. Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA