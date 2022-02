UDINE - Ieri è stato il giorno del dolore, per l'addio all'amatissimo nonno Antonio Regeni. Ma per Luca Cepile sullo sfondo è rimasta «tanta rabbia». «Per me - racconta Luca - il nonno era più di un papà. Eravamo io e lui, ha fatto tanto per la famiglia. Il nostro era un rapporto speciale. Come ho saputo che è morto solo, in un letto di ospedale, mi è mancato il cuore. Era tutto per me. La sua morte mi ha tolto l'anima».



LA SEGNALAZIONE

Nella segnalazione all'associazione Diritti del malato di Udine, la madre di Luca aveva lamentato il fatto che il padre, di 85 anni, «ricoverato in area di emergenza a Palmanova il 17 febbraio dopo l'accesso al Pronto soccorso del 16 febbraio in prognosi riservata», il 21 febbraio fosse morto nel reparto di Medicina nell'ospedale di Ialmicco senza che i parenti avessero potuto fargli visita, nonostante le tante richieste fatte per potergli stare vicino in un momento così delicato.



«Il nonno - ricostruisce il nipote - era a casa a Marano quando si è sentito male. Aveva già altre patologie, fra cui un enfisema polmonare. Per i suoi acciacchi, gli avevano detto che sarebbe dovuto morire già a 46 anni. Ma è arrivato fino a 85 anni: stava per compierne 86. Per assurdo, quando lo hanno ricoverato inizialmente nel reparto di Emergenza a Palmanova e abbiamo chiesto di entrare, ci hanno solo chiesto se eravamo vaccinati. Noi siamo guariti e abbiamo il Green pass e ci hanno fatti entrare uno alla volta». Ma la situazione, racconta, «è cambiata quando il nonno è stato spostato in Medicina. Abbiamo provato a chiedere più volte di poterlo vedere, ma ci hanno sempre detto non si può. Io ero disperato. Non vedevo mio nonno. Volevo stargli vicino, non volevo lasciarlo solo. Poi mi aveva detto: Quando mi vieni a trovare?. Gli avevo risposto che non mi facevano andare, che doveva stare tranquillo, che lo avrebbero curato e sarei andato io a prenderlo. Io ci credevo, che sarebbe guarito. Qualche anno fa aveva avuto la polmonite e l'aveva superata. Era un leone». Il 21 febbraio, «inizialmente - riferisce Luca Cepile - sembrava che il nonno dovesse venire a casa». Ancora una volta, la madre, come riferisce nella segnalazione all'associazione, sostiene di aver «implorato di poterlo visitare almeno per qualche minuto» ma che le sarebbe stata negata la visita «asserendo che», si legge nella segnalazione, il paziente non sarebbe stato «in uno stato così grave da autorizzare visite». Invece, poi la situazione è precipitata e l'anziano, che aveva fatto il pescatore e aveva lavorato in Francia, «è deceduto dopo meno di quattro ore», si legge ancora nella segnalazione dei familiari all'associazione. «È morto quella sera - dice il nipote -, poche ore dopo che avevamo chiesto di poterlo vedere. Mi brucia che sia morto da solo. Al telefono mi diceva sempre: Quando mi vieni a trovare?. Parlava e respirava a fatica. Avrei voluto almeno dirgli ti voglio bene». Ieri c'è stato l'ultimo saluto. «Vicino, c'era un'altra bara di una signora. I parenti ci hanno raccontato che anche loro non avevano potuto far visita alla loro parente, che aveva preso il Covid». Una situazione ben diversa. «Trovo inconcepibile lasciar morire soli i nostri anziani», conclude Luca.

L'AZIENDA

AsuFc già nei giorni scorsi aveva spiegato chiaramente che non c'è alcun divieto alle visite ai pazienti, ma che vanno concordate con il direttore della struttura, che, in base alla situazione contingente, valuta e decide. Gli accessi sono sempre garantiti nel caso di fine vita e i dinieghi, ha fatto sapere l'Azienda, sono sporadici.