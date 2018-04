L'orso Francesco attacca e uccide le pecore rinchiuse nel recinto

di Paola Treppo

ENEMONZO (Udine) - Torna l'le pecore nel piccolo borgo montano di, in Carnia, ad. Vittime della razzia del plantigrado gli animali diche si è accorto dell'attacco di Francesco tra giovedì 12 e venerdì 13 aprile scorso.L'allevatore, di Enemonzo, ha trovato due pecore, una in fin di vita, una terrorizzata e una quinta nascosta sotto un letto di foglie, morta pure quella, occultata per essere mangiata in un secondo momento. Il piccolo gregge era all'interno di un recinto all'aperto, in una zona boschiva.Alessandro ha installato unache, nei giorni successivi, ha immortalato il responsabile della razzia: il bruno plantigrado, un esemplare che ha circa 10 anni di età. Francesco, affamato dopo essersi risvegliato dal, ha raggiunto Pani e ha attaccato le pecorelle. Nella giornata di oggi, martedì 17 aprile, Cosano ha raggiunto l'area di Pani con l'esperto faunista dell'Università di Udineper capire come evitare un altro attacco.